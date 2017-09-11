Названа причина задымления в киевском метро
Сегодня, 11 сентября, в 18:37 в тоннеле столичного метрополитена между станциями Контрактовая площадь и Тараса Шевченко из-за попадания масла на перемычку контактной рельсы произошло задымление без последующего горения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Жертв и пострадавших нет. Поездов в тоннеле на данном участке нет. Приостановлена работа трех станций метрополитена, а именно: Тараса Шевченко, Контрактовая площадь и Петровка.
По состоянию на 19:30, движение не восстановлено, проводится проветривание тоннелей метрополитена.
Ранее в Киевском метро приостановили движение поездов на синей ветке. Причиной стало задымление на перегоне между двумя станциями.
По состоянию на 20:30, были закрыты на вход и выход четыре станции синей ветки метро: Петровка, Тараса Шевченко, Контрактовая площадь и Почтовая площадь.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:34
-
17:51
-
17:16
-
17:20
-
08:30