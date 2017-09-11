Названа причина задымления в киевском метро

В ГСЧС заявили, что из-за попадания масла на перемычку контактной рельсы произошло задымление - была приостановлена работа трех станций метрополитена

Сегодня, 11 сентября, в 18:37 в тоннеле столичного метрополитена между станциями Контрактовая площадь и Тараса Шевченко из-за попадания масла на перемычку контактной рельсы произошло задымление без последующего горения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет. Поездов в тоннеле на данном участке нет. Приостановлена работа трех станций метрополитена, а именно: Тараса Шевченко, Контрактовая площадь и Петровка.

По состоянию на 19:30, движение не восстановлено, проводится проветривание тоннелей метрополитена.

Ранее в Киевском метро приостановили движение поездов на синей ветке. Причиной стало задымление на перегоне между двумя станциями.

По состоянию на 20:30, были закрыты на вход и выход четыре станции синей ветки метро: Петровка, Тараса Шевченко, Контрактовая площадь и Почтовая площадь.

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