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Киевское метро возобновило работу четырех станций

11.09.2017 21:41
Организовано челночное движение от Майдана Независимости до Оболони по одной колее
Киевское метро возобновило работу четырех станций

Станции синей ветки киевского метрополитена, которые не работали из-за задымления, возобновили работу. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

"Организовано челночное движение от Майдана Независимости до Оболони по одной колее. Станции Тараса Шевченко, Петровка, Контрактовая площадь и Почтовая площадь - открыты", - сказано в сообщении, опубликованном в 20:57.

Ранее в Киевском метро приостановили движение поездов на синей ветке. Причиной стало задымление на перегоне между двумя станциями.

По официальной информации ГСЧС, задымление произошло из-за попадания масла на перемычку контактной рельсы. Была приостановлена работа трех станций метрополитена, а именно: Тараса Шевченко, Контрактовая площадь и Петровка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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