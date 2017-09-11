Киевское метро возобновило работу четырех станций

Организовано челночное движение от Майдана Независимости до Оболони по одной колее

Станции синей ветки киевского метрополитена, которые не работали из-за задымления, возобновили работу. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

"Организовано челночное движение от Майдана Независимости до Оболони по одной колее. Станции Тараса Шевченко, Петровка, Контрактовая площадь и Почтовая площадь - открыты", - сказано в сообщении, опубликованном в 20:57.

Ранее в Киевском метро приостановили движение поездов на синей ветке. Причиной стало задымление на перегоне между двумя станциями.

По официальной информации ГСЧС, задымление произошло из-за попадания масла на перемычку контактной рельсы. Была приостановлена работа трех станций метрополитена, а именно: Тараса Шевченко, Контрактовая площадь и Петровка.

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