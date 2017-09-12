В Киеве судят банду, наркокурьером в которой был полицейский

За период деятельности преступной организации оборот денежных средств на банковских счетах ее участников составил более 90 млн грн

Следователи прокуратуры Киева завершили досудебное расследование по уголовному производству, возбужденному в отношении 13 членов преступной организации, которые на протяжении 2014 -2016 годов массово сбывали наркотические, психотропные вещества и сильнодействующие лекарственные средства в Киеве и еще четырех регионах Украины. Об этом сообщила пресс-служба киевской прокуратуры.

В состав преступной группы, кроме троих организаторов, входили курьеры, операторы связи и поставщик, который обеспечивал деятельность нарколаборатории. Роль одного из наркокурьеров в этой организации исполнял сотрудник столичной полиции.

В прокуратуре отметили, что преступная группировка отличалось серьезной схемой конспирации и иерархии. Транспортные средства, которыми пользовались члены ОПГ, были оборудованы скрытыми сейфами и средствами GPS-слежения. Сбыт наркотических веществ осуществлялся путем бесконтактных "закладок" в обусловленных местах.

Документирование преступной деятельности наркосиндиката продолжалось почти шесть месяцев. За это время было проведено более 70 негласных следственных действий и оперативные закупки. В сентябре прошлого года по результатам масштабной спецоперации, в которой были задействованы 250 правоохранителей, члены преступной группировки были задержаны.

Во время обыска у них изъяли 14 единиц огнестрельного оружия, семь боевых гранат, около 1500 боеприпасов, денежные средства в сумме около 300 тыс грн, а также наркотические средства, объем которых исчислялся в килограммах и литрах (гашиш, метадон, амфетамин, ацетилированный опий и тысячи таблеток сильнодействующих лекарственных средств). По ценам черного рынка сумма конфискованных наркотиков составила почти 6 млн грн.

Установлено, что за период деятельности преступной организации оборот денежных средств на банковских счетах ее участников составил более 90 млн грн.

Обвинительные акты в отношении участников преступной группы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Постановлениями судов на денежные средства обвиняемых и их имущество (13 автомобилей, в том числе премиум-класса) наложен арест.

При этом в отношении трех членов преступной организации, которые сотрудничали со следствием и дали разоблачительные показания относительно организаторов наркосиндиката, судами уже утверждены соглашения о признании виновности с определением реальной меры наказания в виде четырех лет лишения свободы.

Кроме того, в рамках отдельного уголовного производства продолжается расследование по фактам легализации средств, полученных от незаконного оборота наркотических веществ участниками этой группировки.

Ранее сообщалось, что 25 июля сотрудники СБУ перекрыли контрабандный канал поставки наркотиков из Северной Америки в Киев.

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