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В метро Киева запустили художественный поезд "Энеида"

12.09.2017 18:32
В разных вагонах поезда, который будет курсировать в метро Киева два месяца, разместили 50 информационных постеров
В метро Киева запустили художественный поезд "Энеида"
Фото: скриншот видео

В Киевском метрополитене запустили художественный поезд "Энеида", сообщает пресс-служба КГГА.

Проект стал результатом сотрудничества столичного метрополитена и Национального художественного музея Украины. Поезд будет курсировать два месяца на синей ветке и "познакомит пассажиров с визуальной историей легендарной поэмы Ивана Котляревского".

В разных вагонах поезда разместили 50 информационных постеров.

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