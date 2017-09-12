В метро Киева запустили художественный поезд "Энеида"

В разных вагонах поезда, который будет курсировать в метро Киева два месяца, разместили 50 информационных постеров

В Киевском метрополитене запустили художественный поезд "Энеида", сообщает пресс-служба КГГА.

Проект стал результатом сотрудничества столичного метрополитена и Национального художественного музея Украины. Поезд будет курсировать два месяца на синей ветке и "познакомит пассажиров с визуальной историей легендарной поэмы Ивана Котляревского".

В разных вагонах поезда разместили 50 информационных постеров.

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