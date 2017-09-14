В Киеве на всех станциях метро будут камеры для распознавания лиц

До конца года на всех входах-выходах станций столичного метро будет система видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц

На входах и выходах всех станций киевского метро установят камеры с системой распознавания лиц. Об этом сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий, руководитель проекта Kyiv Smart City Юрий Назаров порталу 44.ua.



Установить камеры планируют до конца этого года. В зависимости от станции, на каждой будет от четырех до десяти камер.



Реализация проекта стоит 11 млн грн.



По словам Назарова, в Киеве также продолжат устанавливать комплексную систему видеонаблюдения в школах, детсадах, больницах, театрах и музеях.



На модернизацию системы видеонаблюдения из городского бюджета выделили 24 млн грн. Работы планируют завершить также до конца года.



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