Преподаватель киевского вуза задержан по подозрению во взятке

Сотрудник КНЭУ требовал и получил от студента 13 тысяч грн, пообещав взамен не мешать его обучению на бюджете, утверждают в прокуратуре

Преподаватель Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана задержан на рабочем месте по подозрению в вымогании взятки от студента. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Преподаватель кафедры управления персоналом и экономики труда КНЭУ был задержан сегодня, 14 сентября, в служебном кабинете.

По версии правоохранителей, сотрудник вуза якобы требовал и получил от студента, поступившего на первый курс одного из факультетов на бюджет, 13 тысяч гривень, пообещав взамен не мешать его обучению за государственный счет.

"С целью получения взятки преподаватель угрожал студенту лишением бюджетного содержания и переводом на контрактную форму обучения по результатам следующей сессии", - отметили в прокуратуре.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Сейчас решается вопрос сообщения преподавателю о подозрении и избрания ему меры пресечения.

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В июле 2017 года были задержаны два преподавателя Донецкого национального университета им. Василия Стуса, которые, по версии следствия, требовали и получили от студентов взятку в размере $1000 за хорошие оценки в дипломе.

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