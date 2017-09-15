В Киеве шестилетняя девочка выпала из окна на девятом этаже

Отец привел малышку с прогулки, включил ей телевизор и вернулся на улицу к жене, через пару минут девочка выпала из окна

В Соломенском районе Киева из окна на девятом этаже выпала шестилетняя девочка. Полиция выясняет обстоятельства смерти малышки, передает отдел коммуникации полиции Киева.

По словам полиции, предварительно - девочка была дома одна, когда выпала из окна. На место прибыла карета "скорой", однако реанимационные мероприятия врачей оказались напрасными.

Предварительно установлено, что вечером родители гуляли с девочкой во дворе. Когда стемнело, отец отвел ее в квартиру на девятом этаже, включил телевизор и оставил одну. Мужчина вернулся к жене на улицу. Через несколько минут девочка выпала из окна.

Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, с дополнительной квалификацией - несчастный случай. Если в ходе следствия будет установлена вина родителей, их действия будут дополнительно квалифицированы в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства этой трагедии.

В начале августа в Деснянском районе Киева из окна 16-го этажа выпала трехлетняя девочка.

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