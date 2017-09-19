В Киеве задержан угрожавший устроить взрыв иностранец

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения катался в такси, звонил в полицию и сообщал, что он террорист и готовит взрыв

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения катался в такси, звонил в полицию и сообщал, что он террорист и готовит взрыв. Полицейские вместе со Службой безопасности Украины в течение часа установили и задержали шутника. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Около 7 часов утра в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступил вызов с мобильного телефона: неизвестный назвался "террористом" и сообщил о взрыве, который он готовит", - сообщили в полиции.

Полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины оперативно отработали полученную информацию и установили место, откуда поступил вызов, а затем нашли и остановили машину, которой пользовался "террорист". В салоне полицейские обнаружили мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, а водитель подтвердил, что именно этот пассажир звонил в полицию с угрозами взрывов. Потом он устроил конфликт из-за суммы оплаты за проезд.

Для установления всех обстоятельств правонарушителя доставили в территориальное управление полиции. Сейчас известно, что мужчина - 48-летний гражданин другого государства, который постоянно живет в Киеве. Правоохранители устанавливают, чем он занимался в столице.

Данный факт должным образом зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Дарницкого управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события и решен вопрос о задержании злоумышленника.

Ранее сегодня сообщалось, что почти месяц группа несовершеннолетних грабителей держала в страхе продавцов магазинов на Борщаговке.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.