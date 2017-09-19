Депутат Киевсовета Крымчак вышел из СИЗО под залог

Залог в сумме 1,4 млн грн за депутата горсовета внесли его родственники

Депутат Киевского горсовета от фракции Единство Сергей Крымчак, обвиняемый в земельных махинациях, 18 сентября вышел из СИЗО под залог в размере 1,4 млн грн. Об этом говорится в сообщении адвокатского объединения "Адвокат Черезов и партнеры".

Адвокат Крымчака Игорь Черезов уточнил, что залог за депутата горсовета внесли его родственники.

"После внесения родственниками задержанного депутата Киеврады залога вчера, 18.09.2017 года, Крымчак С.А. был освобожден из-под стражи", - сказано в сообщении адвокатского объединения.

Согласно сообщению, Крымчак считает, что "предъявленное ему подозрение не выдерживает никакой критики, построено исключительно на вольном истолковании детективами НАБУ "прослушанных"телефонных разговоров, и уверен, что сможет доказать всю абсурдность предъявленного ему подозрения".

Детективы НАБУ задержали депутата Киевсовета Крымчака в среду, 13 сентября. У него днем прошли обыски и вечером его задержали.

Политика якобы подозревают в земельных махинация во времена мэра Леонида Черновецкого. Часть земельного участка на улице Толбухина, 43а и 43б разделили на три и передали членам семьи Крымчака.

Народный депутат Юрий Левченко в Facebook написал, что 2 сентября Специальная антикоррупционная прокуратура открыла по его обращению дело против Крымчака.

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