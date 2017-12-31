В Киеве в новогоднюю ночь метро будет работать на 3 часа дольше
31.12.2017 11:53
Наземный транспорт будет работать до 4-5 утра
С 31 декабря на 1 января столичный метрополитен будет работать на три часа дольше, сообщает пресс-служба КГГА.
Продлят работу и наземного транспорта, последний заезд пройдет около 4-5 утра.
Как сообщалось ранее, в Киеве в период период новогодних и рождественских праздников общественный транспорт будет работать по измененному графику и маршрутам.
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