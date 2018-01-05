Сегодня в Киеве частично ограничат движение по некоторым мостам
05.01.2018 06:39
На разных участках дорог трафик будет осложнен в определенное время суток в промежутке между 11:00 и 19:00
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В Киеве в пятницу, 5 января, частично ограничат движение транспорта по некоторым мостам в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"В связи с ремонтными работами, при благоприятных погодных условиях, будет частично ограничено движение транспорта по некоторым мостам столицы", - говорится в сообщении.
Таким образом, трафик будет осложнен на следующих участках дорог:
- с 11:00 до 15:00 по Московскому мосту и мосту через реку Десенка в направлении движения на жилой массив Троещина;
- с 15:00 до 17:00 по Южному мостовому переходу в направлении движения с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе;
- с 15:00 до 19:00 по Московскому мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения к станции метро Петровка;
- с 17:00 до 19:00 по мосту Метро через реку Днепр в направлении движения с проспекта Броварского на Набережное шоссе.
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