Смертельная стрельба в Киеве: двум лицам сообщено о подозрении
По делу о смертельной стрельбе вблизи станции метро Берестейская в Киеве объявлено о подозрении двум лицам. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"По согласованию с Киевской местной прокуратурой №10 следователем Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве объявлено о подозрении двум мужчинам, причастным к стрельбе в Киеве, в результате которой погиб один человек", - говорится в сообщении.
Подозреваемым вменяют умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК) и хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК).
Мужчины задержаны, решается вопрос избрания им меры пресечения, отметили в прокуратуре.
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29 января 2018 года в Киеве в помещении лотереи на улице Лагерной между охраной и группой мужчин произошел конфликт, во время которого раздались выстрелы. Погиб охранник помещения, еще один человек был ранен.
В тот же день полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве охранника.
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