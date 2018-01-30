Смертельная стрельба в Киеве: двум лицам сообщено о подозрении

Подозреваемым вменяют умышленное убийство и хулиганство, совершенное группой лиц; решается вопрос избрания задержанным меры пресечения

По делу о смертельной стрельбе вблизи станции метро Берестейская в Киеве объявлено о подозрении двум лицам. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"По согласованию с Киевской местной прокуратурой №10 следователем Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве объявлено о подозрении двум мужчинам, причастным к стрельбе в Киеве, в результате которой погиб один человек", - говорится в сообщении.

Подозреваемым вменяют умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК) и хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК).

Мужчины задержаны, решается вопрос избрания им меры пресечения, отметили в прокуратуре.

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29 января 2018 года в Киеве в помещении лотереи на улице Лагерной между охраной и группой мужчин произошел конфликт, во время которого раздались выстрелы. Погиб охранник помещения, еще один человек был ранен.

В тот же день полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве охранника.

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