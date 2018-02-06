Кличко поручил рассмотреть петицию о сносе часовни УПЦ МП

Электронную петицию о сносе часовни поддержали 10584 человека при минимально необходимых 10 000

Мэр Киева Виталий Кличко поручил рассмотреть петицию о сносе незаконной часовни УПЦ МП на территории Нацмузея истории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Электронную петицию "Решить вопрос сноса незаконной постройки-часовни УПЦ МП-Десятинного мужского монастыря Пресвятой Богородицы на территории Национального музея истории Украины" поддержали 10584 человека при минимально необходимых 10 000, сообщили в Киевсовете.

"Киевский городской председатель Виталий Кличко уже поручил постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, а также профильному заместителю председателя КГГА и исполнительному органу Киевсовета (КГГА) рассмотреть электронную петицию в установленном порядке", - сказано в сообщении.

Автор обращения Вячеслав Толпыга отмечает, что территория, на которой незаконно построено сооружение-часовня УПЦ МП, относится к особо ценным землям историко-культурного назначения. Кроме того, по словам инициатора, территория является памятником истории национального и местного значения.

Министерство культуры готовит судебные иски против застройщиков территории, на которой установлена незаконная часовня УПЦ МП, которую возвели возле фундамента Десятинной церкви в Киеве.

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