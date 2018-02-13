Станцию киевского метро "Святошин" частично перекроют до октября

На станции запланирован капремонт и установка лифтов для маломобильных групп населения, работы начнутся 24 февраля и продлятся до октября

С 24 февраля 2018 Киевский метрополитен начинает капитальный ремонт станции "Святошин". Поэтому выход к проспекту Победы, заводу АТЕК и подземный переход работать не будут. Об этом говорится в сообщении метрополитена в Facebook.

В часы пик во избежание скопления людей возможно частичное ограничение входа в рабочий вестибюль (выход к железнодорожной станции, проспекта Победы и вещевого рынка).

Работы продлятся до октября 2018 года. На станции запланирована установка лифтов для маломобильных групп населения.

В метрополитене просят во время капремонта по возможности пользоваться другими станциями.

8 февраля на пленарном заседании Киевского горсовета депутаты поддержали переименование станции и линии Киевского метрополитена. Поэтому, станция метро "Петровка" переименована в станцию "Почайна", а "Куреневско-Красноармейская" линия столичной подземки получила новое название "Оболонско-Теремковская".

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