Станцию киевского метро "Святошин" частично перекроют до октября
С 24 февраля 2018 Киевский метрополитен начинает капитальный ремонт станции "Святошин". Поэтому выход к проспекту Победы, заводу АТЕК и подземный переход работать не будут. Об этом говорится в сообщении метрополитена в Facebook.
В часы пик во избежание скопления людей возможно частичное ограничение входа в рабочий вестибюль (выход к железнодорожной станции, проспекта Победы и вещевого рынка).
Работы продлятся до октября 2018 года. На станции запланирована установка лифтов для маломобильных групп населения.
В метрополитене просят во время капремонта по возможности пользоваться другими станциями.
8 февраля на пленарном заседании Киевского горсовета депутаты поддержали переименование станции и линии Киевского метрополитена. Поэтому, станция метро "Петровка" переименована в станцию "Почайна", а "Куреневско-Красноармейская" линия столичной подземки получила новое название "Оболонско-Теремковская".
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