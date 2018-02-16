В Киеве неизвестный с топором крушил авто во дворе суда

Пострадавших в результате инцидента нет

Сегодня, 16 февраля, неизвестный с топором во двор Соломенского районного суда Киева повредил около 10 автомобилей. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретаря Высшего совета правосудия Оксаны Лысенко.

"Очередное чрезвычайное происшествие в суде: неизвестный мужчина с топором забежал во двор Соломенского суда и разбил около 10 автомобилей. К счастью, люди не пострадали. Очевидно, судебной системе придется принять меры для охраны безопасности в судах", - отметила Лысенко.

Об инциденте также сообщила судья Соломенского райсуда Виктория Кицюк у себя в Facebook. По ее словам, мужчина выбил стекла и пробил капоты некоторых машин.

Под Соломенским судом стреляли из наградного пистолета.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.