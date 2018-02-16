В Киеве неизвестный с топором крушил авто во дворе суда
Сегодня, 16 февраля, неизвестный с топором во двор Соломенского районного суда Киева повредил около 10 автомобилей. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретаря Высшего совета правосудия Оксаны Лысенко.
"Очередное чрезвычайное происшествие в суде: неизвестный мужчина с топором забежал во двор Соломенского суда и разбил около 10 автомобилей. К счастью, люди не пострадали. Очевидно, судебной системе придется принять меры для охраны безопасности в судах", - отметила Лысенко.
Об инциденте также сообщила судья Соломенского райсуда Виктория Кицюк у себя в Facebook. По ее словам, мужчина выбил стекла и пробил капоты некоторых машин.
Под Соломенским судом стреляли из наградного пистолета.
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