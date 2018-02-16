Киевсовет рассмотрит проект решения о вывешивании флага ОУН

Киевсовет будет рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций вывешивать флаг ОУН в определенные даты

Комиссия Киевсовета подготовила проект решения, согласно которому в честь знаменательных дат национально-освободительной борьбы у здания Киевсовета и райгосадминистраций будут вывешивать революционный флаг ОУН. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Согласно проекту решения, предложены следующие даты:

1 января - день рождения главы Провода ОУН Степана Бандеры;

22 января - День Соборности Украины;

29 января - День памяти Героев Крут;

3 февраля - Создание ОУН,

20 февраля - День памяти Героев Небесной Сотни;

5 марта - годовщина со дня смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;

14 марта - День украинского добровольца;

Третье воскресенье мая - День памяти жертв политических репрессий;

23 мая - День Героев;

14 июня - день рождения полковника Армии УНР Евгения Коновальца;

30 июня - провозглашение Акта восстановления Украинского государства, день рождения генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА, главы Секретариата УГВР Романа Шухевича;

30 июля - создание УВО;

14 октября - День защитника Украины, день создания УПА.

"Хочу отметить, что этот перечень дат не является исчерпывающим. То есть, революционный флаг ОУН также может быть вывешен и в другие дни. Также, согласно этому проекту решения, Киевсовет будет рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, вывешивать флаг ОУН в определенные даты", - отметил соавтор проекта решения, депутат Киевсовета Владимир Бохняк.

Документ должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Сегодня в Варшаве в рамках заседания украинско-польской комиссии по историческим вопросам прошли переговоры вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Пйотра Глинского, посвященные недавно принятым поправкам в польский закон об Институте национальной памяти, которые вводят уголовную ответственность за отрицания преступлений украинских националистов.

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