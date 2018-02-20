В Киеве мужчина устроился в такси, получил авто и продал за $800

Чтобы получить работу в службе такси, подозреваемый подделал паспорт гражданина Украины и водительское удостоверение

В Киеве мужчина устроился таксистом по поддельным документам, а когда ему передали автомобиль, продал его за $800. Начато уголовное производство. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение об исчезновении автомобиля. В ходе проверки информации правоохранители установили механизм преступления и выяснили, что к угону причастен 35-летний местный житель", - сказано в сообщении.

По данным полицейских, киевлянин в сети Интернет нашел объявление о работе в службе такси. Чтобы получить работу, он подделал паспорт гражданина Украины и водительское удостоверение. Далее встретился с работодателем, который передал ему в пользование автомобиль Renault Modus. После этого злоумышленник скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция нашла злоумышленника и задержала его. Правонарушитель признался, что машину он продал за $800.

Следственный отдел Печерского управления полиции начал уголовное производство по ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК. Фигуранту объявлено уведомление о подозрении в совершении преступления. Также полиция устанавливает местонахождение автомобиля. После проведения первоочередных следственных действий возможна дополнительная квалификация события.

Ранее сегодня столичные правоохранители задержали мужчину, который год назад угнал маршрутку в Киеве: он скрывался в Житомире.

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