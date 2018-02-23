В КГГА напомнили киевлянам о пунктах обогрева на период морозов

24-26 февраля в столице ожидается до 12° мороза

В период сильных морозов в Киеве будут работать 44 пункта обогрева, 18 из которых - круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Там отметили, что, по данным Украинского гидрометцентра, 24 февраля в столице будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 11-13°, днем 8-10° мороза.

25 и 26 февраля синоптики прогнозируют холодную погоду, ночью - 17-19° мороза, днем - 10-12° мороза. Без существенных осадков, на дорогах гололедица.

27 и 28 февраля в столице сохранится холодная погода. 27 февраля ночью без осадков, днем небольшой снег, 28 февраля умеренный снег.

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