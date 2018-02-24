Киев потратит 300 млн грн на модернизацию уличного освещения

Кличко говорит, что модернизация позволит в дальнейшем экономить на освещении 30-40 млн грн ежегодно

В 2018 году Киев потратит на модернизацию освещения 300 млн грн. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.



Это должно повысить уровень безопасности на улицах и сэкономить бюджетные средства, считает городской глава.



По словам Кличко деньги на модернизацию выделят дополнительно. Ежегодно город платит за внешнее освещение 120 млн грн.



"Новое современное освещение дает возможность сделать наши улицы намного более осветленными и безопасными. Поэтому наша задача - заменить все освещение в Киеве. Мы сможем экономить 30-40 миллионов гривень на электроэнергии ежегодно", - объяснил мэр.

В конце января было принято решение, что уличное освещение в Киеве будет работать на полную мощность на два часа дольше.

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