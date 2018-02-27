Завтра утром в Киев не пустят грузовики

В связи со снегопадом и ветром, с целью бесперебойной работы автотранспорта вводится временный запрет въезда фур в Киев 28 февраля с 5:00-10:00

В среду, 28 февраля, будет временно запрещен въезд большегрузного транспорта в Киев. Об этом сообщает Укравтодор.

В связи с ухудшением погодных условий и с целью бесперебойной работы по обеспечению движения автотранспорта вводится временный запрет въезда большегрузного и крупногабаритного транспорта в Киев 28 февраля с 5:00 - 10:00.

Водителей просят учитывать эту информацию, планируя свои маршруты.

Синоптики предупреждают, что в Киеве зима завершится морозом и снегопадом.

"28 февраля будет идти снег, ожидается порывистый ветер. Ближайшей ночью до - 13 градусов, 28 февраля днем - 9 градусов мороза. В ближайшие дни все еще холодная ночь, и умеренно холодный день. Со снегом", - сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее данным, в Украине начнется потепление, начиная с 5-6 марта.

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