В Киеве из-за гололеда пострадали более 100 человек
За три дня из-за гололедицы в Киеве травмировались 114 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, передает 44.ua.
"За последние три дня (с 27 февраля по 1 марта) из-за гололедицы пострадали 114 человек. Из них - 14 детей. Все они обратились за медицинской помощью в травмпункты", - сообщила Вишневская.
Сегодня врачи госпитализировали четырех человек с переохлаждением. Также зафиксирован один случай обморожения.
За последние сутки с улиц города вывезли более 2 тыс тонн снега, но синоптики готовят киевлян к новой волне снегопада уже этой ночью.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, зима и не думает отступать. В субботу в Киеве будет царить циклон, ночью и утром выпадет очень много снега. Кроме того, ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах будет очень скользко.
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Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада во всех киевских школах отменяются занятия 2 и 3 марта, а для работающих рекомендовано сократить рабочий день.
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