В Киеве из-за прорыва трубы автомобиль провалился под землю: фото
03.03.2018 19:56
Полиция перекрыла движение по улице Ольжича, автомобили направляют в объезд через дворы
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
На улице Ольжича в Киеве вследствие разрушения асфальтового покрытия на проезжей части автомобиль провалился под землю. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Судя по сообщению, произошел прорыв трубы.
Журналисты издания отмечают, что в результате происшествия никто не пострадал.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Как передает корреспондент 112 Украина, на месте прорыва трубы бил фонтан воды.
Полиция перекрыла движение по улице Ольжича, автомобили направляют в объезд через дворы.
Столичные спасатели ликвидируют последствия прорыва.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
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