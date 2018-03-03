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В Киеве из-за прорыва трубы автомобиль провалился под землю: фото

03.03.2018 19:56
Полиция перекрыла движение по улице Ольжича, автомобили направляют в объезд через дворы
В Киеве из-за прорыва трубы автомобиль провалился под землю: фото
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

На улице Ольжича в Киеве вследствие разрушения асфальтового покрытия на проезжей части автомобиль провалился под землю. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Судя по сообщению, произошел прорыв трубы.

Журналисты издания отмечают, что в результате происшествия никто не пострадал.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как передает корреспондент 112 Украина, на месте прорыва трубы бил фонтан воды.

Полиция перекрыла движение по улице Ольжича, автомобили направляют в объезд через дворы.

Столичные спасатели ликвидируют последствия прорыва.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

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ЛIГАБiзнесIнформ
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