Убийство в центре Киева: стало известно имя погибшего

Погибшим оказался директор предприятия AQ Пластик Сергей Захарчук

Смертельно раненным в центре Киева мужчиной оказался директор предприятия AQ Пластик Сергей Захарчук. Об этом сообщает Эспрессо.

"Директор ООО AQ Пластик Захарчук Сергей Александрович примерно в 10:20 направлялся к своей машине, когда неизвестный напал на него и ударил ножом мужчину в ногу. Пока ему оказывали помощь, он умер. Вероятно, нападавший задел артерию", - сообщает издание.

Сергею Захарчуку было 38 лет.

Фото: espreso.tv

Ранее сегодня на ул. Лютеранской прохожие обнаружили мужчину с ножевыми ранениями, позже он умер в карете скорой помощи.

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