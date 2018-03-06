Убийство в центре Киева: стало известно имя погибшего
Смертельно раненным в центре Киева мужчиной оказался директор предприятия AQ Пластик Сергей Захарчук. Об этом сообщает Эспрессо.
"Директор ООО AQ Пластик Захарчук Сергей Александрович примерно в 10:20 направлялся к своей машине, когда неизвестный напал на него и ударил ножом мужчину в ногу. Пока ему оказывали помощь, он умер. Вероятно, нападавший задел артерию", - сообщает издание.
Сергею Захарчуку было 38 лет.
Фото: espreso.tv
Ранее сегодня на ул. Лютеранской прохожие обнаружили мужчину с ножевыми ранениями, позже он умер в карете скорой помощи.
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