USD:  26.30  26.64   EUR:  32.26  32.89  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Киеве около метро подорвали две гранаты: сгорела машина - СМИ

07.03.2018 00:35
Предварительно известно, что пострадал один человек, а злоумышленники скрылись
В Киеве около метро подорвали две гранаты: сгорела машина - СМИ
Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве около метро Лесная подорвали две гранаты, сгорела машина. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По информации портала, объявлен план перехват по Киеву и области. Перекрыто движение в направлении Броваров. 

Предварительно известно, что ранен один человек. 

На месте работают спасатели ГСЧС, взрывотехники, криминалисты, медики и полиция. 

сгорела2.jpg

сгорела3.jpg

сгорела4.jpg

Двое злоумышленников якобы скрылись в направлении Броваров. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- читайте самое главное в мобильном

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 