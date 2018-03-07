В Киеве около метро подорвали две гранаты: сгорела машина - СМИ
07.03.2018 00:35
Предварительно известно, что пострадал один человек, а злоумышленники скрылись
Фото: dtp.kiev.ua
В Киеве около метро Лесная подорвали две гранаты, сгорела машина. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
По информации портала, объявлен план перехват по Киеву и области. Перекрыто движение в направлении Броваров.
Предварительно известно, что ранен один человек.
На месте работают спасатели ГСЧС, взрывотехники, криминалисты, медики и полиция.
Двое злоумышленников якобы скрылись в направлении Броваров.
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