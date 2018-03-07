В Киеве около метро подорвали две гранаты: сгорела машина - СМИ

Предварительно известно, что пострадал один человек, а злоумышленники скрылись

В Киеве около метро Лесная подорвали две гранаты, сгорела машина. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.



По информации портала, объявлен план перехват по Киеву и области. Перекрыто движение в направлении Броваров.



Предварительно известно, что ранен один человек.



На месте работают спасатели ГСЧС, взрывотехники, криминалисты, медики и полиция.

Двое злоумышленников якобы скрылись в направлении Броваров.



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