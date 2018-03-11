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В Киеве неизвестные ночью подожгли деревянную часовню УПЦ МП

11.03.2018 10:23
Инцидент произошел в 03:00, пострадавших нет
В Киеве неизвестные ночью подожгли деревянную часовню УПЦ МП
Фото: mitropolia.kiev.ua

Ночью группа неизвестных лиц подожгла деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве. Об этом сообщает сайт Киевской митрополии УПЦ МП.

"В ночь с 9 на 10 марта примерно в 03:00 ночи неизвестные совершили поджог храма в честь Преображения Господня, который находится у Киевского городского противотуберкулезного диспансера № 1 Оболонского района Киева", - отмечается в сообщении.

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Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции. По факту поджога открыто уголовное производство. 

5 февраля 2018 года апелляционный суд Киева отменил решение Шевченковского райсуда о взятии под стражу архитектора Александра Горбаня, подозреваемого в поджоге незаконно возведенной часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви

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ЛIГАБiзнесIнформ
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