В Киеве судят иностранца, который в хостеле убил мужчину

Полицейские установили, что между двумя мужчинами, которые проживали вместе в хостеле, возник словесный конфликт

Следователи Голосеевского управления полиции завершили досудебное расследование в отношении 27-летнего злоумышленника, который ножом убил жителя Николаевской области. Сейчас обвинительный акт находится на рассмотрении в суде. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Инцидент произошел в октябре 2017 года на улице Саперно-Слободской Голосеевского района столицы. В полицию поступило сообщение об убийстве 31-летнего мужчины в хостеле.

Как рассказал начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Олег Самойлик, во время досудебного расследования полицейские установили, что между двумя мужчинами, которые проживали вместе в хостеле, возник словесный конфликт.

"Во время ссоры 27-летний гражданин другого государства начал бить уроженца Николаевской области, а в разгаре - ударил его ножом. От полученных травм 31-летний мужчина скончался, а злоумышленник с места происшествия скрылся. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий мы задержали подозреваемого в Харьковской области, когда он пытался пересечь границу с Российской Федерацией", - сообщил Самойлик.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).

Ранее сегодня сообщалось, на Подоле задержали мужчину, устроившего стрельбу в магазине. В результате пострадала женщина, ее с ранением бедра увезла скорая.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.