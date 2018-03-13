В Киеве судят иностранца, который в хостеле убил мужчину
Следователи Голосеевского управления полиции завершили досудебное расследование в отношении 27-летнего злоумышленника, который ножом убил жителя Николаевской области. Сейчас обвинительный акт находится на рассмотрении в суде. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Инцидент произошел в октябре 2017 года на улице Саперно-Слободской Голосеевского района столицы. В полицию поступило сообщение об убийстве 31-летнего мужчины в хостеле.
Как рассказал начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Олег Самойлик, во время досудебного расследования полицейские установили, что между двумя мужчинами, которые проживали вместе в хостеле, возник словесный конфликт.
"Во время ссоры 27-летний гражданин другого государства начал бить уроженца Николаевской области, а в разгаре - ударил его ножом. От полученных травм 31-летний мужчина скончался, а злоумышленник с места происшествия скрылся. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий мы задержали подозреваемого в Харьковской области, когда он пытался пересечь границу с Российской Федерацией", - сообщил Самойлик.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).
Ранее сегодня сообщалось, на Подоле задержали мужчину, устроившего стрельбу в магазине. В результате пострадала женщина, ее с ранением бедра увезла скорая.
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