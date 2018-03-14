Завтра в Киеве временно закроют три станции метро из-за футбола

15 марта на стадионе Олимпийский состоится футбольный матч "Динамо"(Киев) - "Лацио" (Рим)

Завтра, 15 марта, вечером будут временно закрыты на вход-выход три станции метро в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" в Киеве. Об этом сообщает Киевский метрополитен в Twitter.

"С 19:00 до 20:00 станция Олимпийская не будет работать, Дворец спорта - на выход, Площадь Льва Толстого - на вход", - отмечается в сообщении.

В это время поезда будут следовать мимо станции Олимпийская без остановки.

15 марта состоится футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Лацио" (Рим).

Ранее в марте 2018 года на четырех станциях киевского метро начали работать кассы исключительно для работы с карточками метрополитена.

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