Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы

В Киеве задержан мужчина за ложное сообщение о минировании Рады. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В дежурную часть Печерского управления полиции позвонил мужчина с сообщением о взрыве, который должен произойти в здании Верховной Рады. К парламенту выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.

Как сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва, после проверки объекта никаких подозрительных предметов или взрывчатых веществ не нашли.

Полиция установила место, откуда поступил вызов.

"Сотрудники уголовного розыска главка полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины выяснили, что звонили из служебного телефона, а звонил в полицию человек, который пользовался по работе этим номером. Он - уроженец Донецкой области, 1983 года рождения, который в последнее время жил в столице. На момент визита находился в состоянии алкогольного опьянения, а свой поступок объяснил тем, что якобы хотел поделиться важной информацией", - отметил Дуброва.

Следователи Печерского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в торговом центре Квадрат, который находится возле киевской станции метро Лукьяновская, полиция ищет взрывчатку. В результате обследования ТЦ и прилегающей к нему территории, взрывоопасных веществ и предметов не нашли.

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