Полиция: Представители РНС не имели разрешения на установку сцены

В полиции прокомментировали заявления нардепа Деревянко о якобы угоне грузовика, в котором находилось оборудование для монтирования сцены

Полиция изъяла грузовик движения Рух нових сил в Киеве на Европейской площади для проверки, сообщила LIGA.net пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

"Водитель, который управлял автомобилем, имел на это право, в противном случае - это было бы нарушением правил дорожного движения", - добавила она.

Кроме того, по словам Блищик, организаторы акции не имели разрешения от Киевской городской государственной администрации на установку сцены на Европейской площади.

Инцидент произошел ночью. Ранее нардеп Юрий Деревянко заявил, что их грузовик с оборудованием "угнали". Позже его нашли.

На сегодня, 18 марта, Рух нових сил анонсировал марш "За отставку Порошенко".

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