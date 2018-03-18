В центре Киева дежурят 1,5 тыс правоохранителей
В центре Киева усилили меры безопасности, порядок охраняют 1500 сотрудников полиции и Нацгвардии. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает пресс-служба полиции.
Правоохранители дежурят в районах дипломатических учреждений России. Полиция призывает всех участников протеста придерживаться правил и законодательства.
Кроме того, сообщается, что в местах проведения акций - на Воздухофлотском проспекте, улице Добровольческих батальонов и Крещатике - частично перекрыто движение транспорта.
8 марта представители политических сил Свобода, Правый сектор и Национальный корпус заявили о намерении блокировать дипломатические учреждения России в Украине в день выборов президента РФ.
Фото: пресс-служба полиции
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