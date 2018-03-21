Под Киевом задержана женщина за сообщение о заминировании Рады

Задержанная находилась в нетрезвом состоянии, после проверки объекта никаких подозрительных предметов или взрывчатых веществ не найдено

В Киеве полицейские задержали женщину, которая сообщила о заминировании Верховной Рады Украины. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Вчера вечером в дежурную часть Печерского управления столичной полиции поступило анонимное сообщение о том, что здание Верховной Рады Украины заминировано. Сотрудники управления государственной охраны обследовали помещения, а специалисты взрывотехнической службы полиции - прилегающую территорию. При осмотре взрывчатых веществ и устройств не обнаружили", - сказано в сообщении.

Как рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва, сотрудники уголовного розыска установили, что ложное сообщение осуществила женщина, проживающая в одном из сел Киевской области. С помощью коллег из Борисполя удалось установить ее местонахождение, ее доставили в управление киевской полиции:

"39-летняя жительница Киевской области звонила по спецлинии 102 в состоянии алкогольного опьянения, спецприбор показал 1,4 промилле. Мобильный телефон, с которого совершен звонок, изъят", - отметил Дуброва.

Решается вопрос об объявлении подозрения женщине за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Полицейские выяснили, что злоумышленница не первый звонит в полицию с ложными сообщениями, раньше она придумывала информацию о других преступлениях, в основном - кражи, за что полицейские Киевской области привлекали ее к административной ответственности.

За ложное сообщение о заминировании ВРУ ей грозит от двух до шести лет лишения свободы.

16 марта в Киеве задержан мужчина за ложное сообщение о минировании Рады.

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