Бьорк осудила сексизм в музыкальной индустрии

51-летняя исполнительница заявила, что "женщинам в музыке разрешается быть певицами, которые поют о своих бойфрендах"

Исландская певица Бьорк выступила с осуждением сексизма в музыкальной индустрии. В эмоциональной заявлении она отметила, что женщин-исполнительниц часто высмеивают, если они поют не о любви, отношениях и материнстве, сообщает ВВС.

51-летняя исполнительница написала, что "женщинам в музыке разрешается быть певицами, которые поют о своих бойфрендах". "Но если они меняют тематику на атомы, галактики, активизм или что-то другое, чем любовь, их критикуют", - сказала Бьорк.

По словам певицы, в своей карьере она пела о беременных смертницах и независимости Фарерских островов и Гренландии, но только в 2015 году, после выхода ее девятого альбома Vulnicura, певица получила одобрение со стороны масс-медиа.

По ее словам, женщины будто "изменяют своей аудитории", если не поют о любви.

Она также заявила, что сексизм оказал негативное влияние на ее карьеру ди-джея. "Некоторые СМИ не смогли увидеть, что я не "выступаю" и не "прячусь" за пультами", - написала певица.

Ранее ЮНЕСКО заявило, что в школьных учебниках стран, которые развиваются, распространен сексизм.

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