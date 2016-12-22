USD:  26.47  27.14   EUR:  27.46  28.44  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Бьорк осудила сексизм в музыкальной индустрии

22.12.2016 21:13
51-летняя исполнительница заявила, что "женщинам в музыке разрешается быть певицами, которые поют о своих бойфрендах"
Бьорк осудила сексизм в музыкальной индустрии
Бьорк (фото - ЕРА)

Исландская певица Бьорк выступила с осуждением сексизма в музыкальной индустрии. В эмоциональной заявлении она отметила, что женщин-исполнительниц часто высмеивают, если они поют не о любви, отношениях и материнстве, сообщает ВВС.

51-летняя исполнительница написала, что "женщинам в музыке разрешается быть певицами, которые поют о своих бойфрендах". "Но если они меняют тематику на атомы, галактики, активизм или что-то другое, чем любовь, их критикуют", - сказала Бьорк.

По словам певицы, в своей карьере она пела о беременных смертницах и независимости Фарерских островов и Гренландии, но только в 2015 году, после выхода ее девятого альбома Vulnicura, певица получила одобрение со стороны масс-медиа.

По ее словам, женщины будто "изменяют своей аудитории", если не поют о любви.

Она также заявила, что сексизм оказал негативное влияние на ее карьеру ди-джея. "Некоторые СМИ не смогли увидеть, что я не "выступаю" и не "прячусь" за пультами", - написала певица.

Ранее ЮНЕСКО заявило, что в школьных учебниках стран, которые развиваются, распространен сексизм. 

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 