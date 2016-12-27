Умерла Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в "Звездных войнах"
Американская актриса, сценарист и писатель Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в "Звездных войнах", скончалась в возрасте 60 лет во вторник, 27 декабря. Эту информацию изданию The Hollywood Reporter подтвердил представитель ее семьи Саймон Холлс.
Отмечается, что актриса перенесла сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Ей сделали сердечно-легочную реанимацию на борту лайнера.
После посадки рейса Фишер немедленно доставили в ближайший госпиталь в отделение интенсивной терапии. Однако врачам не удалось ее спасти.
Как отмечает издание Variety, в Лондоне Фишер принимала участие в съемках одного из эпизодов комедии "Катастрофы".
Фото: hollywoodreporter.com
Кэрри Фишер прославилась благодаря роли в первом фильме из киноэпопеи "Звездные войны" (1977), в котором она сыграла принцессу Лею Органу. На момент начала съемок ей было 19 лет. В дальнейшем Фишер сыграла Лею еще в четырех фильмах из серии "Звездные войны", в том числе в эпизодах VII (2015) и VIII (выход запланирован на 2017 год).
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