Умерла Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в "Звездных войнах"

Как сообщили американским СМИ представители семьи актрисы, Фишер перенесла сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес

Американская актриса, сценарист и писатель Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в "Звездных войнах", скончалась в возрасте 60 лет во вторник, 27 декабря. Эту информацию изданию The Hollywood Reporter подтвердил представитель ее семьи Саймон Холлс.

Отмечается, что актриса перенесла сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Ей сделали сердечно-легочную реанимацию на борту лайнера.

После посадки рейса Фишер немедленно доставили в ближайший госпиталь в отделение интенсивной терапии. Однако врачам не удалось ее спасти.

Как отмечает издание Variety, в Лондоне Фишер принимала участие в съемках одного из эпизодов комедии "Катастрофы".



Фото: hollywoodreporter.com

Кэрри Фишер прославилась благодаря роли в первом фильме из киноэпопеи "Звездные войны" (1977), в котором она сыграла принцессу Лею Органу. На момент начала съемок ей было 19 лет. В дальнейшем Фишер сыграла Лею еще в четырех фильмах из серии "Звездные войны", в том числе в эпизодах VII (2015) и VIII (выход запланирован на 2017 год).



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