Дипломат объяснил, почему пришлось эксгумировать останки Олеся

По словам Зиновия Гошовского, гробы писателя и его жены полностью прогнили, поэтому останки провалились. В связи с этим их пришлось эксгумировать

Эксгумация останков украинского писателя Александра Олеся и его жены, похороненных в Чехии, была вынужденной. Об этом заявил временно поверенный в делах Украины в Чехии Зиновий Гошовский, сообщает Эспрессо.TV.

Он отметил, что украинские дипломаты в Праге узнали об эксгумации 2 января 2017 года.

"Эксгумация была вынужденной. И это объяснял гендиректор управления пражских кладбищ. Александр Олесь был похоронен в 1944 году, его жена - в 1948-м. Гробы полностью прогнили, поэтому останки провалились, когда открыли гроб - это выяснилось. Поэтому останки должны были поднять наверх и их переместили", - сказал Гошовский.

По словам дипломата, украинской стороне удалось увидеть и даже сфотографировать останки Олеся и его супруги. Далее, чтобы не дать похоронить в этой же могиле над останками Владимира Михайлишина, занимавшегося могилой писателя и имевшего право на упокоение в ней, было договорено с директором кладбища о том, что останки Олеся и его жены будут сохранены в специальном месте - депозитарии.

3 января 2017 года сообщалось о том, что в могиле Александра Олеся в Праге собираются похоронить другого человека, в связи с чем останки писателя и его жены были эксгумированы.

В МИД Украины заявили, что принимают меры для перезахоронения останков Олеся и его супруги.

Позже президент Петр Порошенко поручил внешнеполитическому ведомству обеспечить перевозку останков писателя в Украину, на что дали согласие его потомки.

Александр Олесь (настоящее имя - Александр Кандыба) - украинский писатель, поэт, драматург. Отец поэта и политического деятеля Олега Ольжича.

Умер Олесь 22 июля 1944 года в 65-летнем возрасте в эмиграции - в оккупированной нацистами Праге. Месяцем ранее его сын погиб в немецком концлагере Заксенхаузен.

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