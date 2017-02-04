Умер российский актер Георгий Тараторкин

Тараторкин в 1969 году сыграл роль Родиона Раскольникова в фильме по роману Федора Достоевского "Преступление и наказание"

Российский актер Георгий Тараторкин скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает Русская служба ВВС, со ссылкой на театр имени Моссовета.

Тараторкин родился в 1945 году в Ленинграде.

Он окончил студию при Ленинградском ТЮЗе, потом играл в этом театре.

С 1968 года актер стал сниматься в кино, его первым фильмом стала лента Лео Арнштама "Софья Перовская".

В 1969 году на экраны вышел фильм "Преступление и наказание" по роману Федора Достоевского. В нем Тараторкин сыграл главную роль Родиона Раскольникова, которая принесла ему известность и любовь зрителей.

Вскоре он перешел в Театр имени Моссовета, где проработал более 40 лет.

Тараторкин также преподавал во ВГИКе, выступал с чтением стихов и работал в Союзе театральных деятелей России.

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