Умер российский актер Георгий Тараторкин
Российский актер Георгий Тараторкин скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает Русская служба ВВС, со ссылкой на театр имени Моссовета.
Тараторкин родился в 1945 году в Ленинграде.
Он окончил студию при Ленинградском ТЮЗе, потом играл в этом театре.
С 1968 года актер стал сниматься в кино, его первым фильмом стала лента Лео Арнштама "Софья Перовская".
В 1969 году на экраны вышел фильм "Преступление и наказание" по роману Федора Достоевского. В нем Тараторкин сыграл главную роль Родиона Раскольникова, которая принесла ему известность и любовь зрителей.
Вскоре он перешел в Театр имени Моссовета, где проработал более 40 лет.
Тараторкин также преподавал во ВГИКе, выступал с чтением стихов и работал в Союзе театральных деятелей России.
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