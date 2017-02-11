Последствия погрома выставки в Киеве сделают частью экспозиции

В день открытия пройдет лекция, в ходе которой будут рассмотрены возможности правовых действий при нападениях и уничтожении произведений искусства

Выставка украинского художника Давида Чичкана, которая была разгромлена неизвестными 7 февраля, будет открыта повторно в ее нынешнем состоянии. Об этом сообщается на странице Центра визуальной культуры в Facebook.

"В воскресенье, 12 февраля, мы переоткрываем выставку Давида Чичкана "Потерянная возможность" в ее нынешнем состоянии. Законсервированное после погрома выставочное пространство будет служить площадкой для осмысления ситуации, в которой сегодня оказалось не только художественное высказывание, но и в целом наше общество", - говорится в сообщении центра.

В день открытия состоится лекция адвоката и правозащитницы Ксении Проконовой, в ходе которой она рассмотрит возможности правовых действий при нападениях и уничтожении произведений искусства.

7 февраля неизвестные разгромили выставку украинского художника Давида Чичкана "Утраченные возможности", избив охранника галереи. Нападавшие повредили работы и обрисовали стены надписями "Слава Украине!", "Слуги Москвы" и "Сепар".

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