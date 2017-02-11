Последствия погрома выставки в Киеве сделают частью экспозиции
Выставка украинского художника Давида Чичкана, которая была разгромлена неизвестными 7 февраля, будет открыта повторно в ее нынешнем состоянии. Об этом сообщается на странице Центра визуальной культуры в Facebook.
"В воскресенье, 12 февраля, мы переоткрываем выставку Давида Чичкана "Потерянная возможность" в ее нынешнем состоянии. Законсервированное после погрома выставочное пространство будет служить площадкой для осмысления ситуации, в которой сегодня оказалось не только художественное высказывание, но и в целом наше общество", - говорится в сообщении центра.
В день открытия состоится лекция адвоката и правозащитницы Ксении Проконовой, в ходе которой она рассмотрит возможности правовых действий при нападениях и уничтожении произведений искусства.
7 февраля неизвестные разгромили выставку украинского художника Давида Чичкана "Утраченные возможности", избив охранника галереи. Нападавшие повредили работы и обрисовали стены надписями "Слава Украине!", "Слуги Москвы" и "Сепар".
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:30
-
09.02.17
08:31
-
вчера
18:49
-
вчера
16:25
-
08.02.17
08:16
Новости партнеров
- 43792
- 27584
- 25649
- 24940
- 20455