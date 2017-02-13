МВД Беларуси о задержании Жадана: "окраска" соответствующая
Решение об отмене запрета на въезд в Беларусь украинскому писателю Сергею Жадану решалось на самом высоком уровне. Об этом заявил заявил глава департамента гражданства и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, передает белорусская редакция Радио Свобода.
"На самом высоком уровне", - заявил Бегун. Он не уточнил, были ли это разговоры на уровне президента или премьер-министра.
Отвечая на вопрос, почему, если существовал запрет на его въезд, Жадана пропустили в страну, чиновник ответил:
"Потому что у него транскрипция в паспорте и списке разная, написание фамилии отличается на две буквы. А в системах внутренних органов более расширенные сведения, несколько другие улики, которые предусматривают более расширенный поиск, и органы МВД определили, что персональные данные внесены в список. Поэтому его и задержали".
В ответ на вопрос, почему с писателем так жестоко обращались, Бегун сказал: "Потому что у него "окраска" соответствующая".
11 февраля власти Беларуси запретили въезд в свою страну украинскому писателю Сергею Жадану. Он был задержан в Минске, после чего провел ночь в милицейской камере.
По словам Жадана, ему еще в 2015 году был запрещен въезд в Россию с формулировкой "за причастность к террористической деятельности", а поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном. Позже Жадан сообщил, что Беларусь отменила запрет на его въезд в стран.
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