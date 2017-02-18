Украинский фильм о детях в Донбассе получил гран-при на Берлинале

Главные герои фильма - школьники, рассказывающие о своей жизни в Донбассе

Гран-при за лучший полнометражный фильм на Берлинском кинофестивале получил фильм "Школа № 3" совместного производства Украины и Германии. Об этом сообщается на официальной странице фильма в Facebook.

Режиссеры фильма - немец Георг Жено и украинца Елизавета Смит. В основу киноленты положена пьеса "Николаевка" "Театра Переселенца".

Главные герои фильма - школьники, рассказывающие о своей жизни в Донбассе. Война не стала очевидным фоном рассказа детей. Однако, как отмечают критики, последствиями боевых действий пронизаны сами монологи детей.





Фото: facebook.com/schoolnumber3

19 января стало известно, что французская актриса Ванесса Паради сыграет в драме "Иней" Шарунаса Бартаса о войне в Украине.

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