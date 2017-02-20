Объявлен победитель премии имени Шевченко по литературе - СМИ

В этом году лауреатом литературной премии имени Тараса Шевченко стал поэт Иван Малкович

Комитет Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил победителей 2017 года. Об этом заявил член Комитета премии, литературовед и издатель Ростислав Семкив, передает Украинская правда.

В номинации "Литература, публицистика, журналистика" победил поэт Иван Малкович. Премия присуждена за книгу стихов "Подорожник с новыми стихами".

В номинации "Визуальные искусства" отметили Николая Малышко (художественный проект "Линия", скульптура).

В номинации "Музыкальное искусство" победила Богдана Фроляк (Симфония-реквием "Праведная душа ...", хоровая кантата "Цвет", музыкальное произведение "Приснится сон мне").

Наградой за "Киноискусство" отметили Степана Коваля (анимационный сериал "Моя страна - Украина").

Премию дают за вклад в развитие культуры и искусства. Ежегодно присуждается до пяти наград. Поскольку в этом году победитель в театральной отрасли не был избран, лауреаты премии получат по 240 тыс грн.

Они официально станут лауреатами, после того, как президент подпишет соответствующий указ.

В прошлом году премию Шевченко по литературе получил Левко Лукьяненко за собрание сочинений в 13 томах "Путь к возрождению".

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