В новый фильм "Красавица и чудовище" Disney включит гей-сцену

Создатели диснеевского фильма "Красавица и чудовище" сообщили, что один из персонажей мужского пола испытывает чувства к главному антагонисту Гастону

Создатели диснеевского художественного фильма "Красавица и чудовище", выходящего на экраны через две недели, сообщили, что один из персонажей мужского пола испытывает сильные чувства к главному антагонисту Гастону. Об этом сообщает Би-би-си.

Таким образом, любовная сцена персонажа Лефу и Гастона станет первым появлением однополых отношений в картинах студии Уолта Диснея.

Трейлер новой экранизации классической сказки был выпущен в конце прошлого года. Только за первые сутки его посмотрели более 130 тысяч раз.

Согласно сюжету, Лефу (чье имя переводится с французского как "безумец") - закадычный друг Гастона, который в какой-то момент начинает вожделеть его. Роль Лефу исполнил американский актер Джош Гэд.

Режиссер Билл Кондон сказал британскому журналу Attitude, что роль Лефу станет прорывной с точки зрения освещения ЛГБТ-сообщества в кинофильме киностудии, традиционно ориентированной на детскую и семейную аудиторию.

"Этот герой только начинает понимать свои чувства. И Джош сыграл его очень тонко и деликатно. В конце фильма этим чувствам будет дан ответ, но я не хочу разрушать интригу", - отметил Кондон.

Мэтт Кейн - выпускающий редактор Attitude - выразил оптимизм в связи с таким сюжетным поворотом в ленте.

"Это шаг в правильном направлении, и я аплодирую Disney за то, что ему хватило смелости. Надеюсь, это поможет изменить настрой общества и способствовать социальному прогрессу", - сказал Кейн Би-би-си.

И чудовище, и Гастона играют британцы: Дэн Стивенс и Люк Эванс соответственно. В ролях второго плана в картине задействованы Эван Макгрегор, Стэнли Туччи, Кевин Кляйн и Гугу Мбата-Роу.

Эмма Уотсон не раз говорила, что хотела бы изобразить красавицу более феминистской героиней, чем это было принято в классических экранизациях сказки.

Полнометражный мультфильм о "Красавице и чудовище" увидел свет в 1991 году.

Практически полное отсутствие ЛГБТ-персонажей и любовных линий в кинолентах Disney становилось поводом для критики со стороны активистов гей-движения. При этом, например, во вселенной комиксов комиксов Marvel и их экранизаций ЛГБТ-персонажи встречаются регулярно.

Правозащитные организации проверяют фильмы тестом имени Вито Руссо - сооснователя GLAAD и борца за гражданские права.

По условиям теста, в фильме должен присутствовать ЛГБТ-персонаж, чья сексуальность не должна быть его единственным качеством и чье исчезновение из сценария сказалось бы на сюжете картины.

Согласно данным прошлого года, из всех крупных американских киностудий наиболее удовлетворительный результат показала Lionsgate, в то время как Disney полностью провалил тест.

В мае прошлого года тысячи пользователей интернета поддержали предложение 17-летней Исабель Монкады о том, чтобы у героини Эльзы из полнометражного диснеевского сиквела "Холодного сердца" появилась девушка.

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