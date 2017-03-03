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Канада подарит Украине личный архив Ольжича

03.03.2017 10:26
Невестка Ольжича, которая распоряжается архивом, отметила, что там есть много неопубликованного, есть переписка, личные вещи поэта, его научные труды
Канада подарит Украине личный архив Ольжича
Фото из архива Олега Ольжича

Личный архив украинского поэта и политического деятеля Олега Ольжича, который ныне хранится в Канаде, будет передан Украине. Об этом сообщила невестка Олега Ольжича Ольга Кандыба, которая распоряжается архивом. Об этом сообщает Укринформ.

"Я подарила архив Украине с тем, чтобы она его хранила. Там есть много неопубликованного, есть переписка, личные вещи Ольжича, есть его научные труды - очень много разных вещей, которые, как я считаю, принадлежат украинскому народу и должны быть экспонированы", - сказала Кандыба.

Она отметила, что надеется на размещение архива в Институте литературы в Киеве. "Я думаю, что это будет архив Института литературы НАН Украины. Я уже говорила с главным хранителем этого архива, и то, что они обещают, выглядит безопасно", - отметила женщина.

Однако она не исключила, что в будущем место хранения архива может измениться. "Пока Украина будет его так хранить, а дальше мы будем обсуждать условия", - отметила Кандыба.

Согласие перевести архив Украины уже подтвердил министр культуры Евгений Нищук, который как раз находился с визитом в Канаде. По его словам, речь идет о несколько ящиках документов.

На этой неделе министр культуры Украины Евгений Нищук находился с визитом в Торонто и Оттаве, где участвовал во всеканадской премьере фильма "Горькая жатва".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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