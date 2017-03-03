Канада подарит Украине личный архив Ольжича

Невестка Ольжича, которая распоряжается архивом, отметила, что там есть много неопубликованного, есть переписка, личные вещи поэта, его научные труды

Личный архив украинского поэта и политического деятеля Олега Ольжича, который ныне хранится в Канаде, будет передан Украине. Об этом сообщила невестка Олега Ольжича Ольга Кандыба, которая распоряжается архивом. Об этом сообщает Укринформ.

"Я подарила архив Украине с тем, чтобы она его хранила. Там есть много неопубликованного, есть переписка, личные вещи Ольжича, есть его научные труды - очень много разных вещей, которые, как я считаю, принадлежат украинскому народу и должны быть экспонированы", - сказала Кандыба.

Она отметила, что надеется на размещение архива в Институте литературы в Киеве. "Я думаю, что это будет архив Института литературы НАН Украины. Я уже говорила с главным хранителем этого архива, и то, что они обещают, выглядит безопасно", - отметила женщина.

Однако она не исключила, что в будущем место хранения архива может измениться. "Пока Украина будет его так хранить, а дальше мы будем обсуждать условия", - отметила Кандыба.

Согласие перевести архив Украины уже подтвердил министр культуры Евгений Нищук, который как раз находился с визитом в Канаде. По его словам, речь идет о несколько ящиках документов.

На этой неделе министр культуры Украины Евгений Нищук находился с визитом в Торонто и Оттаве, где участвовал во всеканадской премьере фильма "Горькая жатва".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.