Евровидение-2017: назначен креативный директор

В рамках Евровидения-2017 Проскурня будет отвечать за творческую концепцию, художественное представление Красной дорожки, церемонии открытия, закрытия

Креативным директором в рамках проведения международного песенного конкурса Евровидение-2017 стал Сергей Проскурня. Об этом сообщает сайт телеканала UA: Перший.

К работе над организацией Евровидения Проскурня присоединился летом прошлого года во время конкурса заявок на город-хозяина.

Он входил в состав оргкомитета, который рассматривал предложения от городов, желающих принимать у себя весной 2017 Евровидение.

"Еще восемь месяцев назад я понимал, что придется активно приступить к работе. Мы должны взять по максимуму от проведения такого международного форума", - сказал Проскурня.

В рамках Евровидения-2017 Проскурня будет отвечать за творческую концепцию и художественное представление таких событий как Красная дорожка и церемония открытия (The Red Carpet Eventand Opening Ceremony), Еврогородок (Eurovillage), Евроклуб (Euroclub), вечеринка закрытия (Afterparty).

Также он будет координировать мероприятия Евровидения на Софиевской, Почтовой, Контрактовой, Троицкой площадях, на территории мемориала Киевская крепость и на локациях вокруг МВЦ.





27 февраля сообщалось , что впервые в истории Евровидения конкурс будут вести трое мужчин - Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.





25 февраля сообщалось , что в этом году Украину на конкурсе будет представлять рок-группа O.Torvald.

Проскурня - известный украинский театральный режиссер, продюсер.