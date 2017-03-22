СБУ запретила въезд в Украину российской певице Самойловой

Решение принято на основании полученных данных о нарушении представительницей России на Евровидении-2017 законодательства Украины



"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", - отметила Гитлянская.





Финал песенного конкурса состоится в мае в Киеве. Ранее сообщалось, что в 2015 году Самойлова нарушила определенный законами Украины порядок въезда на временно оккупированную территорию, дав концерт в Керчи.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.







