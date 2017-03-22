USD:  26.81  27.12   EUR:  28.69  29.39  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

СБУ запретила въезд в Украину российской певице Самойловой

22.03.2017 15:09
Решение принято на основании полученных данных о нарушении представительницей России на Евровидении-2017 законодательства Украины
СБУ запретила въезд в Украину российской певице Самойловой
Юлия Самойлова (фото - vk.com/clubjuliasamoilova)
Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины российской певице Юлии Самойловой сроком на три года. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", - отметила Гитлянская.

Финал песенного конкурса состоится в мае в Киеве. Ранее сообщалось, что в 2015 году Самойлова нарушила определенный законами Украины порядок въезда на временно оккупированную территорию, дав концерт в Керчи.

На Евровидении-2017 Самойлова, которая передвигается на инвалидной коляске, намерена исполнить песню Flame Is Burning.

Читайте также: СБУ: Сценарии РФ по Евровидению направлены на урон имиджу Украины

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 