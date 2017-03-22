СБУ запретила въезд в Украину российской певице Самойловой
22.03.2017 15:09
Решение принято на основании полученных данных о нарушении представительницей России на Евровидении-2017 законодательства Украины
Юлия Самойлова (фото - vk.com/clubjuliasamoilova)
Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины российской певице Юлии Самойловой сроком на три года. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская в Facebook.
"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", - отметила Гитлянская.
"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", - отметила Гитлянская.
Финал песенного конкурса состоится в мае в Киеве. Ранее сообщалось, что в 2015 году Самойлова нарушила определенный законами Украины порядок въезда на временно оккупированную территорию, дав концерт в Керчи.
На Евровидении-2017 Самойлова, которая передвигается на инвалидной коляске, намерена исполнить песню Flame Is Burning.
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