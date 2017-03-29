В Германии найдена уникальная карта Святой земли - СМИ

Карта не предназначалась для навигации, она носила фиктивный характер и иллюстрировала Библию

Фрагмент географической карты XVI века найден в хранилище библиотеки университета имени Мартина Лютера в немецком городе Галле. Об этом сообщает DW.

"Лист был напечатан предположительно в 1540 году. Речь идет об одной из страниц 12-страничного альбома Карта Святой земли, выполненного нидерландским художником Германом фан Боркуло. До сих пор было найдено лишь два листа из этого уникального картографического шедевра. Один хранится в Британской библиотеке, другой - в частном собрании", - отмечает издание.

На листе, найденном сейчас, изображение упомянутых в Библии мест, сцены, иллюстрирующие различные истории из Ветхого и Нового Завета.

Надписи сделаны на латинском и старо-нидерландском языке. Масштаб, расстояние между городами и другие важные географические параметры не выдержаны.

Карта не предназначалась для навигации. Она носила фиктивный характер и иллюстрировала Библию.

Обычно подобные карты были своеобразными дневниками паломнических путешествий.

"Типично для того времени, что "генеральное" направление карты было ориентировано не на север. Вверху на карте - восток: там находились Святая земля и Иерусалим", - сказал директор отдела картографии Мартин Шойпляйн

Среди библейских сцен на карте - спасение Св. Георгием царевны от дракона (змеи) и исцеление Иисусом глухонемого.

Среди городов - Триполи в сегодняшнем Ливане и Сепфорис, который в библейские времена был главным городом Галилеи.

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