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Писатель из Израиля получил Букеровскую премию-2017

15.06.2017 05:27
Давид Гроссман получил престижную литературную премию за свой роман "Лошадь входит в бар"
Писатель из Израиля получил Букеровскую премию-2017
Давид Гроссман (фото - EPA)

Израильский писатель Давид Гроссман получил престижную Букеровскую премию. Ее вручили сегодня ночью в Лондоне, сообщается на сайте

Премию писатель получил за книгу "Лошадь входит в бар".

Гроссман и его переводчица Джессика Коэн на двоих получили денежный приз в сумме 50 тысяч фунтов стерлингов. 

Премия была учреждена в 2004 году. Ее вручают раз в год. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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