Писатель из Израиля получил Букеровскую премию-2017
15.06.2017 05:27
Давид Гроссман получил престижную литературную премию за свой роман "Лошадь входит в бар"
Давид Гроссман (фото - EPA)
Израильский писатель Давид Гроссман получил престижную Букеровскую премию. Ее вручили сегодня ночью в Лондоне, сообщается на сайте.
Премию писатель получил за книгу "Лошадь входит в бар".
Гроссман и его переводчица Джессика Коэн на двоих получили денежный приз в сумме 50 тысяч фунтов стерлингов.
Премия была учреждена в 2004 году. Ее вручают раз в год.
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