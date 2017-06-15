Писатель из Израиля получил Букеровскую премию-2017

Давид Гроссман получил престижную литературную премию за свой роман "Лошадь входит в бар"

Израильский писатель Давид Гроссман получил престижную Букеровскую премию. Ее вручили сегодня ночью в Лондоне, сообщается на сайте.



Премию писатель получил за книгу "Лошадь входит в бар".



Гроссман и его переводчица Джессика Коэн на двоих получили денежный приз в сумме 50 тысяч фунтов стерлингов.

Премия была учреждена в 2004 году. Ее вручают раз в год.

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