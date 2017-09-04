В США умер лауреат Пулитцеровской премии Джон Эшбери

Американский поэт скончался у себя дома в 90-летнем возрасте

В США в возрасте 90 лет умер поэт и лауреат Пулитцеровской премии Джон Эшбери. Об этом сообщает The New York Times.



Эшбери скончался в своем доме в Нью-Йорке. Как сообщили близкие, поэт умер по "естественным причинам".



Пулитцеровскую премию Джон Эшбери получил за сборник стихов "Автопортрет в выпуклом зеркале", который вышел в 1975 году. За эту же книгу он получил Национальную книжную премию.



Эшбери публиковался в журналах как художественный критик. Преподавал в Гарварде и Бруклинском колледже.



В апреле этого года скончался украинский поэт Борис Олийнык.

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