USD:  25.39  25.67   EUR:  30.09  30.68  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В США умер лауреат Пулитцеровской премии Джон Эшбери

04.09.2017 05:50
Американский поэт скончался у себя дома в 90-летнем возрасте
В США умер лауреат Пулитцеровской премии Джон Эшбери
Джон Эшбери (фото - Poetry Foundation)

В США в возрасте 90 лет умер поэт и лауреат Пулитцеровской премии Джон Эшбери. Об этом сообщает The New York Times.

Эшбери скончался в своем доме в Нью-Йорке. Как сообщили близкие, поэт умер по "естественным причинам".

Пулитцеровскую премию Джон Эшбери получил за сборник стихов "Автопортрет в выпуклом зеркале", который вышел в 1975 году. За эту же книгу он получил Национальную книжную премию.

Эшбери публиковался в журналах как художественный критик. Преподавал в Гарварде и Бруклинском колледже. 

В апреле этого года скончался украинский поэт Борис Олийнык.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 