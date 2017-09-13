Объявлен шорт-лист Букеровской премии

В короткий список Букеровской премии вошли три автора из США, пакистанец, шотландка и британка

Жюри Букеровской премии обнародовало шорт-лист романов, претендующих на победу в 2017 году. Список опубликован на сайте премии.

В короткий список Букеровской премии вошли:

"4, 3, 2, 1" американца Пола Остера,

"История волков" американки Эмили Фридлунд,

"Линкольн в бардо" американца Джорджа Сондерса,

"Выход на Запад" пакистанца Мохсина Хамида,

"Осень" шотландки Али Смит,

"Элмет" британки Фионы Мозли.

Победитель будет объявлен 17 октября.

В июле Жюри Букеровской премии обнародовало лонг-лист претендентов на премию.

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