Объявлен шорт-лист Букеровской премии
13.09.2017 19:05
В короткий список Букеровской премии вошли три автора из США, пакистанец, шотландка и британка
Скриншот с видео
Жюри Букеровской премии обнародовало шорт-лист романов, претендующих на победу в 2017 году. Список опубликован на сайте премии.
В короткий список Букеровской премии вошли:
"4, 3, 2, 1" американца Пола Остера,
"История волков" американки Эмили Фридлунд,
"Линкольн в бардо" американца Джорджа Сондерса,
"Выход на Запад" пакистанца Мохсина Хамида,
"Осень" шотландки Али Смит,
"Элмет" британки Фионы Мозли.
Победитель будет объявлен 17 октября.
В июле Жюри Букеровской премии обнародовало лонг-лист претендентов на премию.
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