В Лондоне украинцы победили на фестивале фешн-фильмов

Фешн-фильм "Пятый самурай" взял статуэтку в номинации номинации "Лучший дизайн костюмов"

Украинский фешн-фильм "Пятый самурай", снятый студией Red Glass для украинского дизайнера Валерии Ковальской, победил в London Fashion Film Festival. Об этом сообщает Zefir.ua.

Фешн-фильм получил статуэтку в номинации "Лучший дизайн костюмов" на завершившемся на днях фестивале. Режиссер фильма Станислав Гуренко.

"В общем, вчера мы получили письмо из Англии с вопросом "Куда выслать статуэтку"?" - говорится в сообщении студии.

В 2015 году фешн-видео Blow-Up, снятое для студии Lake режиссером Игорем Стеколенко победило сразу в двух номинациях в Berlin Fashion Film Festival.

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