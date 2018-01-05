Игра престолов: стало известно, когда выйдет заключительный сезон

Восьмой сезон сериала выйдет в начале следующего года

Телеканал HBO официально подтвердил, что восьмой и последний сезон американского сериала "Игра престолов" выйдет в начале 2019 года. Об этом сообщает издание Variety.



В сообщении сказано, что финальный сезон будет состоять из шести серий. Никаких подробностей о дате выхода телеканал не предоставил.



"Игра престолов" - американский драматический телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов Песнь Льда и Огня Джорджа Мартина. Снимается для кабельного телеканала HBO. Съемки ведутся в нескольких странах, включая Великобританию (Северная Ирландия), Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года; на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов.



29 августа сообщалось, что финальный эпизод седьмого сезона популярного телесериала "Игра престолов", оригинальный показ которого состоялся 27 августа 2017 года, стал самым популярным по количеству онлайн-просмотров среди всех серий этой фэнтезийной драмы.



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