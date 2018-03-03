Худшие фильмы и актеры: названы обладатели "Золотой малины 2018"

"Емоджі Муві", "П'ятдесят відтінків темряви", "Мумія", "Рятувальники Малібу", "Трансформери: Останній лицар" попали почти во все номинации

Накануне церемонии кинопремии "Оскар" традиционно объявлены победители антипремии "Золотая малина 2018", которой отмечаются худшие фильмы и актеры по итогам прошедшего года.

В номинации "Худший фильм" сомнительную награду получил "Емоджі Муві"*. Его "конкурентами" были "Мумія", "Рятувальники Малібу", "Трансформери: Останній лицар", "П'ятдесят відтінків темряви".

Худшим актером назван Том Круз, сыгравший искателя приключений в х/ф "Мумія". В эту же номинацию попали Джейми Дорнан ("П'ятдесят відтінків темряви"), Джонни Депп ("Пірати Карибського моря: Помста Салазара"), Зак Эфрон ("Рятувальники Малібу"), и дважды - Марк Уолберг ("Трансформери: Останній лицар" и "Хто в домі тато 2").

Худшей актрисой, как это не впервые происходит на "Золотой малине", стал мужчина - Тайлер Перри ("Хеллоуїн Медеї 2"). Избежали победы в этой номинации Эмма Уотсон ("Сфера"), Дакота Джонсон ("П'ятдесят відтінків темряви"), Дженнифер Луоренс ("Мати!") и Кэтрин Хейгл ("Мара").

Звание худшего актера второго плана досталось Мэлу Гибсону ("Хто в домі тато 2"). Его "конкурентами" были дважды номинированный Энтони Хопкинс ("Автобан" и "Трансформери: Останній лицар"), Джош Дюамель ("Трансформери: Останній лицар"), Рассел Кроу ("Мумія") и также за два фильма - Хавьер Бардем ("Пірати Карибського моря: Помста Салазара", "Мати!").

В аналогичной женской номинации "Золотая малина" присуждена Ким Бесинджер ("П'ятдесят відтінків темряви"). Также в эту номинацию попали Сьюзен Сарандон ("Дуже погані матусі 2"), Голди Хоун ("Безсоромна мандрівка"), София Бутелла ("Мумія"), Лаура Хэддок ("Трансформери: Останній лицар").

Худшим режиссером назван Энтони Леонидис за "Емоджі Муві". Также в пятерку худших попали Даррен Аронофски ("Мати!"), Майкл Бэй ("Трансформери: Останній лицар"), Алекс Куртцман ("Мумія"), Джеймс Фоули ("П'ятдесят відтінків темряви").

Худший сценарий, по версии антипремии, написан к "Емоджі Муві". В эту номинацию также попали "Мумія", "Рятувальники Малібу", "Трансформери: Останній лицар", "П'ятдесят відтінків темряви".

В категории "Худший римейк/сиквел" антипремия досталась "П'ятдесят відтінків темряви". "Рятувальники Малібу", "Трансформери: Останній лицар", "Мумія" та "Хеллоуїн Медеї 2" и тут вошли в пятерку худших.

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Антипремия "Золотая малина" была основана в 1980 году, вручается в девяти номинациях. Номинанты определяются путем голосования более 500 избирателей из 12 стран. За призом в виде пластмассовой ягоды малины с золотым напылением "герои" номинаций, как правило, не приходят.



Объявление "победителей" и вручение антипремии происходит за день до церемонии "Оскар", которая в этом году пройдет 4 марта.

*Фильмы указаны с теми названиями, под которыми выходят в украинский прокат.

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